اليوم السابع
Ads
السبت، 03 سبتمبر 2022 03:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف قيمة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين.. التفاصيل

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:15 م
اعرف قيمة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين.. التفاصيل السلع التموينية
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما  حرصت الوزارة عَلى إرسال رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائي المقرر لهم والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية، اعتبارا من اليوم ولمدة 6 أشهر، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر،سيتم إضافة 300 جنيه لها.
 
ولمعرفة قيمة الدعم المخصص للأسر يجب الإطلاع عَلى بون صرف الخبز، لأنه عندما يتوجه صاحب البطاقة التموينية إلى أي مخبز لصرف حصته من المخبز يحصل عَلى بون صرف ومن خلال هذا البون يستطيع أصحاب البطاقة التموينية من الأسر الأولى بالرعاية معرفة زيادة الدعم المخصص له وفقا لعدد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموين.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث يوجد لدى وزارة التموين مخزون استراتيجى من كافة السلع يكفى لأكثر من 6 اشهر، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع. 
 
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.
 
 

التموين

بطاقات التموين

زيادة التموين

الرئيس السيسي

بطاقة التموين

زيادة دعم بطاقات التموين

دعم بطاقات التموين

دعم الأسر الأكثر احتياجا

سلع بطاقات التموين

دعم التموين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

السلع المتاحة عَلى بطاقات التموين بعد زيادة الدعم للأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 03:25 م

الدولة تدعم محدودى الدخل والفلاحين..التضامن: لدينا قاعدة بيانات لمحدودى الدخل بها 34 مليون مواطن.. التموين: 8 ملايين بطاقة تموينية ستستفيد من زيادة الدعم.. صناعة الحبوب: ألف جنيه لأردب القمح سعر عادل للفلاح

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:17 م

إشادة واسعة بالتوجيه الرئاسى لزيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين.. التحالف الوطنى: توفير دعم نقدى لـ420 ألف أسرة قرار قوى.. وحماة الوطن: يساند الفئات الأكثر احتياجا.. وزير التموين الأسبق: أول الغيث

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:38 م

التموين: 8 ملايين بطاقة تموينية تستفيد من زيادة الدعم الاستثنائي 6 أشهر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:44 م

الحماية الاجتماعية للمصريين.. أحزاب وقوى سياسية تثمن قرار الرئيس السيسى بصرف 300 جنيه دعم على بطاقات التموين للأولى بالرعاية.. مستقبل وطن: قرارات تدعم كافة المواطنين وتوفر حياة كريمة.. وحماة وطن يشيد بالقرارات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة