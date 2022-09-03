اعرف قيمة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين.. التفاصيل

كتب ــ مدحت وهبة

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما حرصت الوزارة عَلى إرسال رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائي المقرر لهم والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية، اعتبارا من اليوم ولمدة 6 أشهر، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر،سيتم إضافة 300 جنيه لها.

ولمعرفة قيمة الدعم المخصص للأسر يجب الإطلاع عَلى بون صرف الخبز، لأنه عندما يتوجه صاحب البطاقة التموينية إلى أي مخبز لصرف حصته من المخبز يحصل عَلى بون صرف ومن خلال هذا البون يستطيع أصحاب البطاقة التموينية من الأسر الأولى بالرعاية معرفة زيادة الدعم المخصص له وفقا لعدد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموين.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث يوجد لدى وزارة التموين مخزون استراتيجى من كافة السلع يكفى لأكثر من 6 اشهر، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.