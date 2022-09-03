التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في الدقي

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في العثور على جثة شاب داخل شقته بالدقي، وأشارت التحريات أن جرعة زائدة من المواد المخدرة، تعاطاها الشاب أدت إلى وفاته.

وناظر رجال المباحث جثة الشاب، ولم يعثر بها على أي أصابات ظاهرية، وتم معاينة الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بالدقى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الدقى، وعثر على جثة شاب، تبين مفارقته الحياة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.