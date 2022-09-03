الأقصر تفوز بأفضل مبادرة مجتمعية على مستوى الجمهورية وتكريم قياداتها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، على تكريم من وزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال مهرجان دورى التميز في نسخته الرابعة، للعام المالي 2021/2022 والذى كانت قد نظمته الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة، بفرع النادي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفازت محافظة الأقصر بأفضل مبادرة مجتمعية على مستوى الجمهورية، وهى "مبادرة نفهم بعض" لدعم الصم والبكم وقدمتها هبه عبدالمنعم رمضان، ويأتي هذا التكريم لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر بدعم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ونتيجة للعمل بجد وإجتهاد، وتوجيهات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ودعم فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للشباب وتفاني العاملين بالشباب والرياضة بالأقصر في العمل .

وكرمت وزارة الشباب والرياضة، خلال الفعاليات مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وتسلم التكريم صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية وتسلم التكريم حسين السيد مدير ادارة التخطيط، وتم تكريم المتميزين من ادارة التدريب والمشروعات وعنهم جيهان عبداللطيف وتكريم، وأفضل إدارة شباب فرعية بالمديرية إدارة شباب الأقصر وتسلم التكريم عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وتكريم أفضل مركز شباب مدينة وفاز بها مركز شباب السلام باسنا وتسلم التكريم محمد محمود سعد مدير مركز شباب السلام، وتكريم مركز شباب قرية وفاز بها مركز شباب الحسينات التابع لادارة شباب الطود وتسلم التكريم أحمد حسن إسماعيل مدير مركز شباب الحسينات.

ويأتى دوري التميز في إطار تطوير ثقافة العمل الحكومي، والمساهمة في أداء دور محوري في النقلة النوعية لمستويات النضج لدى الجهات الحكومية، وتغيير فلسفة العمل الحكومي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع لدى الموظفين.



قيادات شباب ورياضة الأقصر خلال مهرجان دورى التميز