استرداد 53 ألف متر مبان و 123 فدان زراعة في حملات إزالة بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن حملات المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بجميع مراكز المحافظة انتهت بالأمس، وذلك بعد استمرارها على مدار 20 يوما متواصلا، خلال الفترة من 13 أغسطس الماضى، حتى 1 سبتمبر الجارى.

وأضاف الداودي، أن الحملات نجحت فى إزالة 503 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة، منها 396 حالة تعد بالمبانى، و107 حالات تعد بالزراعة، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن استرداد ٥٣ ألف و 995 متر مبانى، و 123 فدانا و 20 قيراط زراعة، مؤكدا أن جميع مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولي.

وقال محافظ قنا، إن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى والأجهزة الأمنية بالاستعداد الكامل لتنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة 20، والتى من المقرر ان تبدأ يوم السبت الموافق 10 سبتمبر وتنتهى يوم الخميس الموافق 29 من الشهر نفسه.

وشدد الداودى، على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة ، في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدي عليها، سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة ، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.