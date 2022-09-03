ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المفرطة تلحقان الضرر بجلدك.. كيف تصلحه؟

كتبت إيناس البنا

مع ارتفاع درجات الحرارة وعندما يكون الجو رطبًا ، يستخدم جسمنا آلية الدفاع الخاصة به لمحاربة أي نوع من الانزعاج الذي يواجهه، فنحن نتعرق ، والذي عندما يتبخر من المفترض أن يبرد الجسم.

ولكن عند وجود كل من الرطوبة والحرارة ، لا يزول العرق بسرعة بسبب الرطوبة الموجودة في الهواء حيث يتراكم على الجلد ويسد المسام.

وفاق لموقع " healthsite"، يؤدي انسداد المسام بدوره إلى ظهور حب الشباب والاحمرار والاحتقان وحتى ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة وحتى ظهور علامات الشيخوخة.

كيف تعتني ببشرتك في الطقس الرطب؟



من المهم أن تتبع روتين عناية صارمًا بالجلد على مدار العام، خاصة خلال الرياح الموسمية عندما تتقلب درجة الحرارة ، نظرًا لأن الرطوبة هي العامل الذي يفسد الروتين دائما ، أخبرنا ببعض الخطوات البسيطة التي يجب اتخاذها لتجنب المشكلات المتعلقة بالطقس.

تعرف على نوع بشرتك:



كثير من الناس لا يدركون نوع بشرتهم ويستخدمون مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة دون معرفة ما يناسب بشرتهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر وبالتالي من المهم فهم الاحتياطات اللازمة لرعاية الظروف الجوية القاسية.

حافظ على نظافة البشرة دائمًا:



بالنسبة لأولئك الذين لديهم بشرة دهنية ، يمكن للرطوبة أن تجعل الأمر أسوأ، لذلك ، حافظي دائمًا على البشرة نظيفة لمنع انسداد المسام والتسبب في ظهور حب الشباب والبثور، استخدم منظفًا طبيعيًا مثل الليمون لتنظيف وجهك مرتين يوميًا على الأقل.

كريمات الترطيب:



لا ينبغي أن تعني مستويات الرطوبة العالية عدم ترطيب بشرتك، استثمر في كريم خفيف غير لاصق يحافظ على نعومة البشرة وترطيبها.

استخدام واقي الشمس:



حتى لو كنت في الداخل ، فأشعة الشمس ضارة بسبب الأشعة فوق البنفسجية من الشمس التي يمكن أن يضر بشرتك، لذا ، استخدم حدًا أدنى منعامل حماية من الشمس 15واقي من الشمس لحماية بشرتك.

الحفاظ على مسام الجلد:



مرة واحدة في الأسبوع تنغمس في نظام تنظيف عميق للبشرة باستخدام مقشر طبيعي مصنوع من السكر والقهوة والوجه باستخدام دقيق الحمص والزبادي في محاولة لفتح المسام والحفاظ على البشرة خالية من الزيت والعرق، يمكنك أيضًا أخذ بخار الوجه الذي يساعد في فتح المسام وتنظيف البشرة من الداخل.

حافظ على رطوبتك:



من الضروري أيضًا شرب الكثير من الماء عندما تكون مستويات الرطوبة عالية لترطيب الجسم والحفاظ على العناصر الحيوية تعمل بشكل جيد.