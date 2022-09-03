إعلان حالة الطوارئ بولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب استمرار حرائق الغابات

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أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في مقاطعة "سيسكيو" بالولاية، عقب اندلاع حرائق غابات في المناطق الريفية بشمال كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة العديد من السكان وإحراق عدد غير معروف من المنازل.

وقالت المتحدثة باسم مستشفيات "ديجنيتي هيلث" بكاليفورنيا أليسون هندريكسون - في تصريح خاص لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية - إن شخصين إثنين نُقلا إلى المستشفى، أحدهما في حالة مستقرة، والأخر يعاني من حروق متفرقة.

وأوضحت سلطات الولاية أن رياحًا تبلغ سرعتها 35 ميلاً في الساعة (56 كم / ساعة) ساعدت على انتشار الحرائق على مساحة تقدر بنحو 4 أميال مربعة (10.3 كيلومتر مربع) من الأرض، فيما تم إصدار أوامر بإجلاء حوالي 7500 شخص في منطقة "وييد" والعديد من المجتمعات المجاورة لها.

بدورها، قالت المديرة الطبية في مركز "شاستا فيو" الطبي الدكتورة ديبورا هيجر، إنه تم إجلاء جميع المرضى البالغ عددهم 23 في المرفق، حيث ذهب 20 مريضًا إلى المستشفيات المحلية ويقيم 3 في منزلها، حيث تم تجهيز أسرة مستشفيات.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الحريق أمس الجمعة، تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على حوالي 9000 ساكن، وظل عدة آلاف دون كهرباء حتى وقت متأخر من ليلة أمس، وفقًا لموقع شركة PacifiCorp للكهرباء، التي أرجعت السبب إلى حرائق الغابات.

كما صدرت أوامر للآلاف بالإجلاء يوم الأربعاء الماضي من حريق اندلع في منطقة "كاستايك" شمال لوس أنجلوس وحريق آخر في مقاطعة "سان دييجو" الشرقية بالقرب من الحدود المكسيكية، حيث أصيب شخصان بحروق شديدة، فضلا عن تدمير عدة منازل، لكن تم احتواء هذه الحرائق بنسبة 56٪ و65٪ على التوالي، وتم رفع جميع عمليات الإخلاء.