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إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

السبت، 03 سبتمبر 2022 08:27 م
إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ حادث - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق كفر الشيخ المحلة المزدوج، ونقلوا إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إشارة من مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول 4 مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة حادث سيارة على طريق كفر الشيخ المحلة الكبرى.
 
وتبين من الفحص، إصابة كل من، "محمد .ع.ع" 27 سنة، و"رشا.ح.أ" 24 سنة، و"سارة.ج.ع" 27 سنة، و"محمود .ع .أ." 25 سنة، جميعهم من المحلة الكبرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كفر الشيخ

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

المحلة الكبرى

محافظة كفر الشيخ



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