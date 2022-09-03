اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 11:01 م
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إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة بالإسماعيلية

السبت، 03 سبتمبر 2022 09:28 م
إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة بالإسماعيلية حادث - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يقودها على طريق عزالدين اتجاه القاهرة أمام الاستثمار دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا. 
 
تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على وصلة عزالدين أمام الاستثمار اتجاه القاهرة دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد أحمد موسى 52 عاما مقيم القاهرة ومصاب اشتباه كسر بضلوع الجانب الأيسر وجرح قطعى وسحجات وكدمات.
 
وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب. 
 

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