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"التقديم الكتروني".. بدء البرنامج التأهيلى الملحق للإعدادية الأزهرية بالشرقية

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:19 م
"التقديم الكتروني".. بدء البرنامج التأهيلى الملحق للإعدادية الأزهرية بالشرقية طلاب الأزهر - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم بدء التقديم للالتحاق بالبرنامج التأهيلى المحلق بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022 م اعتباراً من اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر م وحتى يوم الخميس الموافق15 الجاري، وذلك وفق القواعد والشروط المنظمة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/2022 م وهي كما يلي :

١- يشترط حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021-2022م.

٢- ألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 70%

حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 م

٣- اجتياز الطلاب اختبار البرنامج التأهيلى المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام 2022/2023 .

 

 وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم :

أصل الشهادة الابتدائية أو مستخرج منها

أصل الشهادة الإعدادية

أصل شهادة الميلاد

نموذج طلب الالتحاق.

 

وتيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب تم إتاحة رابط التقديم الإلكتروني

 

https://azhar.gov.eg/static/AzharQualifiedProgram

 

 


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