أخبار مصر.. أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1112 جنيها

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، 5 جنيهات بالسوق المصري، ليصعد الذهب من 1107 إلى 1112 جنيها للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1112 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات بالسوق المصري، ليصعد الذهب من 1107 إلى 1112 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولاً في مصر، حيث تشهد أسعار الذهب في الصاغة تحرك ملحوظ هذا الأسبوع، على خلفية تحرك في الطلب على الذهب.

كشف حساب الاقتصاد المصرى خلال 8 سنوات يثبت قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات

على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، علاوة على تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتي أضرت بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي. الإسكان: طرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينة القاهرة الجديدة أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١٢ م٢ : ٥٤ م٢) بأسواق دار مصر، المرحلة الثانية بقطاع الأندلس، وسكن مصر جنوب طريق القطامية/العين السخنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 19/9/2022. التعليم: تظلمات الثانوية العامة دور ثان متاحة لمن رسب فى الامتحان أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التظلم على نتيجة الثانوية العامة دور ثان متاح لمن رسب فى الامتحانات وباق للإعادة للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن التظلم ليس للطلاب الذين نجحوا فى الدور الثاني فقط بل لجميع الطلاب. "التموين" تحذر من تخزين الأرز فى أماكن غير معتمدة وتجهز 150 نقطة لاستلامه حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخزين الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة، وفى حالة ضبط كميات الأرز الشعير في مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة مجهولة المصدر وفقا للقرار الوزارة رقم 45 لسنة 2022، ويجوز بناء على طلب رسمي يقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير موسم حصاد 2022 وفقا للقواعد المقررة للهيئة. الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. معامل جامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب

توافد عشرات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق ، على معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق. انقطاع المياه اليوم 8 ساعات عن منطقة زهراء المعادى بالقاهرة للصيانة تشهد منطقة زهراء المعادى انقطاعا فى مياه الشرب اليوم السبت، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لأعمال الإصلاح بخط قطر 600 مم، وتغيير مفتاح قطر 1000 مم بمنطقة زهراء المعادى سيتم انقطاع المياه عن منطقة زهراء المعادى بداية من الشطر الأول إلى الشطر السادس، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت الموافق 3 – 9 – 2022 وحتى الساعة الخامسه مساء نفس اليوم.

الصحة العالمية: إصابة 50 ألف شخص بجدرى القرود ووفاة 16 بالعالم حتى الآن