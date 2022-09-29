96 جوادا ومهرة فى تنافس على الجمال والأدب بمهرجان الشرقية للخيول

الشرقية - إيمان مهنى

أقيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ 26، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، بمشاركة مشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية، حيث تنافس 96 جوادا ومهرة علي ألقاب مسابقات الجمال والأدب للخيول.

بدأ برنامج الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها الوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء من طلبة كلية الطب بجامعة الزقازيق.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظي دائما بإقبال كبير واهتمام دولي متزايد ويسجل هذا العام مشاركة أكثر من 96 من الخيول في مسابقات جمال الخيل إضافة إلى المشاركين في مسابقات أدب الخيل، مما يجعل المهرجان علامة فارقة في خريطة البطولة العربية للخيول العربية ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

وأضاف المحافظ، أن مهرجان الشرقية للخيول يحرص دائما أن يكون الأكثر تطورا وتميزا الأمر الذي يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضيه ويخلد اسمه كملتقي سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية، مقدماً الشكر لوزيري السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئه الإقليمية لتنشيط السياحة ولجميع الرعاة والقائمين على المهرجان لرعايتهم للمهرجان متمنياً أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بابناء المحافظة.

بدأت فقرات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض من اتحاد الشرطة الرياضي من محافظ الشرقية ببدء فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة ممتطياً جواده حاملا السيف ويرافقه أربعة فرسان حملة الاعلام، حاملين علم جمهورية مصر العربية و وزارة الداخلية - محافظة الشرقية – شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته 26 .

وقدمت فرقة الشرطه للموسيقي العسكرية عرضا موسيقيا اعقبه عرضا للقوس والسهم من علي ظهر الخيل تلاها تقديم فقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية بورسعيد والتنورة التراثية بالغورية والتابعين للهيئة العامة لقصور الثقافه نالت إعجاب الحضور.

وقام فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرضي البولو والكلا فرياضة الكلا تعد أحد الرياضات العربية العريقه التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة ، كما تنافس فرسان اتحاد الشرطة الرياضي في رياضة البولو وهى رياضة تمارس من على ظهور الخيل بين فريقين من أربعة لاعبين يستخدم كل منهما مضارب ذات مقابض طويلة مرنة لضرب كرة خشبية فى ملعب عشبي وبين مركزين للمرمى .

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية علي النحو التالي :

المجموعة الأولى (أ) مهرات عمر سنة و 3 شهور فازت المهرة مي الإستبرق بالمركز الأول ، وجاءت المهرة روان النيل بالمركز الثاني ، وفازت المهرة حور الأبطال بالمركز الثالث ، وفازت المهرة فيروز الأبطال بالمركز الرابع ، وجاءت المهرة جميلة الإستبرق بالمركز الخامس.

والمجموعة الأولى (ب) جاءت المهرة نوادر رباب في المركز الأول وجاءت المهرة يمامة رباب في المركز الثاني ، وفازت المهرة ميار الهواجر بالمركز الثالث ، وفازت المهرة قمر ابو عليوة بالمركز الرابع وفازت شغلاهم البدير بالمركز الخامس.

والمجموعه الأولى (ج) مهرات عمر سنة فازت المهرة غزال تميم بالمركز الأول والمهرة قمر العمودية بالمركز الثاني والمهرة أمورة النيل بالمركز الثالث والمهرة رحيمة دوره بالمركز الرابع وجاءت المهرة ورده الهاشمية في المركز الخامس.

المجموعة الثانية (أ) مهرات عمر سنه فازت المهرة رايان السيد بالمركز الأول والمهرة سلمى خيرت بالمركز الثاني والمهرة فرح الأصيل بالمركز الثالث والمهرة مرجانه الطحاوي بالمركز الرابع وجاءت المهرة إيلينا عادل في المركز الخامس..

المجموعة الثانية (ب) فازت المهره عطر رباب بالمركز الأول والمهرة حلا ابو يوسف بالمركز الثاني والمهره هدير رباب بالمركز الثالث والمهره منيره لارا بالمركز الرابع وجاءت المهره مزيانة الحرميل بالمركز الخامس.



احد-المشاركين-خلال-الاستعداد-للمسابقة



التنورة-و-الدبكة-لفرق-فنون-الشعبية



الحضور-بالمهرجان



تألق-احد-المتسابقات



تألق-فرسان-اتحاد-الشرطة



تكريم-المشاركين-باتحاد-الشرطة



توزيع-الجوائز



عروض-رياضية-البولو-لفارسات-احد-الشرطة



فرقة-الفنون-الشعبية-ببورسعيد



لجنة-التنظيم-و-المشاركين



مجسمات-لحصان-جامح-جوائز-للفائزين



محافظ-الشرقية-و-النواب-و-مشايخ-القبائل-العربية-بافتتاح-المهرجان



مهرة-تستعد-للمشاركة-في-المسابقة



مهرة-خلال-مسابقة