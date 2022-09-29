15 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق مصنع "الفوم" بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

دفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء جديدة للسيطرة على الحريق الهائل في مصنع إنتاج الفوم بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وكانت دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات ودفعت بـ8 أخرى لإطفاء الحريق.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مصنع فوم في المنطقة الصناعية B4 بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء بينها خزاني مياه لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحريق، وجرى الدفع كذلك بعدد من عربات الإسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لوجود مصابين، وتم نقل مصاب للمستشفى الجامعي بالعاشر.