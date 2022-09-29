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وزير التعليم: 15% أسئلة مقالية قصيرة بامتحان الثانوية وإعداد مواصفة الاختبارات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:29 م
وزير التعليم: 15% أسئلة مقالية قصيرة بامتحان الثانوية وإعداد مواصفة الاختبارات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ترغب فى أن يتعلم الطلاب بشكل جيد فى الثانوية العامة ومؤشر تدنى المجاميع يعبر عن محاور أساسية إما عدم شرح أو عدم حصوله على مصدر تعلم، ومن ثم تم إعداد دليل تعلم للطالب، وأيضا الأسئلة الاختيارية وهى تعرف الطالب على الإجابة ستكون بنسبة 85% و15% أسئلة مقالية قصيرة..

وأوضح أنه تم إعداد حقيبة تدريبية على كيفية إعداد الامتحانات وسيتم تدريب 5000 معلم، موضحا أن المركز القومى للامتحانات يعد الآن مواصفة امتحانات الثانوية العامة وسيتم إعلانها، وتم إشراك أساتذة كليات التربية

وأوضح الوزير أن تصحيح الأسئلة المقالية ستكون كراسة الإجابة بها باركود على الغلاف بجانب اسم الطالب، مشيرا إلى أن المعلم هو من يقوم بتصحيح الأسئلة ونموذج الإجابة سيكون مرن به جميع البدائل والفكرة الرئيسية والسلامة الإملائية وجميع خطوات حل الطالب مخصص لها درجات، مؤكدا أن اثنين من المعلمين يقوموا بالتصحيح وفى حالة وجود تفاوت فى تقدير ورقة الإجابة سيتم الاستعانة بمعلم 3 والمعلم الذى أخطأ فى التصحيح سيحرم من التصحيح 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (1)
 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (2)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (3)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (4)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (5)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (6)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (7)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (8)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (9)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (10)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (11)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (12)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (13)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (14)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (15)
 

 

 
مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (16)
 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (17)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (18)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (19)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (20)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (21)
 

 

 


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