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وزير التعليم يكشف: تخصيص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:16 م
وزير التعليم يكشف: تخصيص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلم هو شريان العملية التعليمية، وله دور كبير فى اكتشاف الموهوبين.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة حريصة على تنمية مهارات المعلمين وتحفيزهم، موضحا أنه فى النصف الثانى من أكتوبر سيكون هناك احتفالية كبيرة لإعلان مبادرة" أنا المعلم" من خلال تخصيص حوافز للمعلم، من خلال حصوله على راتبه بشكل سريع، وسيكون له بطاقة يشترى ما يرغب من أى شركة بتخفيضات كبيرة، وسيتم إعلان التفاصيل فى أكتوبر.
 
 
 
مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (1)
 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (2)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (3)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (4)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (5)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (6)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (7)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (8)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (9)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (10)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (11)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (12)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (13)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (14)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (15)
 

 

 
مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (16)
 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (17)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (18)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (19)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (20)
 

 

 

مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (21)
 

 

 


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