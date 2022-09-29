وزير التعليم يكشف آلية دمج التكنولوجيا بالبرامج الدراسية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شكل العام الدراسى الجديد سيكون من خلال دمج التكنولوجيا فى البرامج الدراسية للصفوف من الرابع حتى الثالث الثانوى، موضحا أن هناك قنوات تعليمية تم الاستثمار فيها، وسيتم منح المادة التعليمية للمدرسة من خلال أعضاء التطوير التكنولوجي، وتتولى المدرسة تشغيل المحتوى من خلال الشاشات الذكية فى المدارس، والمدة ستكون 30 دقيقة وبين كل 10 دقائق فاصل زمنى للحديث عن الولاء والانتماء والمشروعات القومية بشكل ضمنى أثناء الشرح.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال مؤتمر صحفى، أن المدارس بها شاشات ذكية " سمارت بورد"، وفترة المشاهدة توازى حصتين دراسيتين وللمعلم حصتين دراسيتين يراجع فيها مع طلابه داخل الفصل.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق اليوم الرياضى، وقد تم عقد اجتماعات مع وكلاء الوزارة، وسيكون تطبيق اليوم الرياضى أو النشاط الرياضى صف تلو الآخر، بالتناوب بين الطلاب وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، متابعا: الطالب الذى سيكون عليه يوم رياضى يذهب للمدرسة صباحا، ودور وزارة الشباب متابعة الطلاب لاكتشاف المواهب من خلال الكشافة، ويتم التنسيق مع أولياء الأمور، مؤكداً أن الطلاب المتميزين سيتم وضع أنشطة إثرائية لهم، وتطبيق اليوم لن يتم بشكل عشوائي، بل بشكل منظم مع تفعيل الرحلات التعليمية والترفيهية للمشروعات القومية.