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وزير التعليم: إتاحة الدروس والمادة التعليمية للطلاب على القنوات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:14 م
وزير التعليم: إتاحة الدروس والمادة التعليمية للطلاب على القنوات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المادة التعليمية التى تقدمها المدرسة للطالب فى الفصل سيحصل على نسخة منها وهو عائد إلى منزله، موضحا أن "الفلاشة" تحتوى على دروس أسبوع كامل ويتم إذاعتها من خلال القنوات التعليمية لأنه ليس كل الطلاب لديهم أجهزة كمبيوتر فى المنزل، كما أن القنوات التعليمية بها أفضل المعلمين، وسيتم إتاحة المواد التعليمية والدراسية للطلاب على القنوات التعليمية.
 
وشدد الوزير على أنه بالنسبة للقنوات التعليمية بها معلمين لا يحلم الطالب بهم، خاصة فى المرحلة الثانوية العامة.
 
وأضاف وزير التعليم خلال مؤتمر صحفى، أن اليوم الرياضى بواقع 25% من عدد المدارس على مستوى الإدارة كمرحلة أولى ثم بعد مرور شهر على الدراسة سيتم إضافة 25% من المدارس، قائلا:" سنوجه المدارس بالذهاب لزيارة  مثيلاتها التى طبقت اليوم الرياضى فى المرحلة الأولى، وبعد مرور الترم الأول سيتم تطبيق 25% من المدارس ثم ينتهى العام الدراسى بتطبيق اليوم الرياضى على جميع المدارس."

التربية والتعليم

الثانوية العامة

عودة التحسين فى الثانوية العامة

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