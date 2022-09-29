اليوم السابع
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واشنطن تبحث مع حلفائها تكثيف تصنيع الأسلحة لإمداد أوكرانيا

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:14 ص
واشنطن تبحث مع حلفائها تكثيف تصنيع الأسلحة لإمداد أوكرانيا البنتاجون - أرشيفية
وكالات

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أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة بحثت في اجتماع عقد في بروكسل وحضره حلفاؤها من 45 دولة من الاتحاد الأوروبي والناتو، سبل تكثيف تصنيع الأسلحة لتزويد أوكرانيا بها.

وذكر البنتاجون أن "هذا المنتدى أتاح إجراء نقاش مفتوح وصريح حول قضايا مجمع الصناعات الدفاعية وإمكانيات زيادة إنتاج الوسائل الحيوية للدفاع عن أوكرانيا على المدى الطويل".

وأكد أن الوفد الأمريكي قدم تقييماته للمشاكل في سلسلة توريد قطع الغيار للمعدات العسكرية، وخطط زيادة إنتاج الأسلحة بعيدة المدى ووسائل الدفاع الجوي.


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