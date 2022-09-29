ندوات توعية وحملات طرق أبواب وورش سباكة بقرى حياة كريمة فى المنوفية

قال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه فى إطار تنفيذ خطة لتوعية المواطنين بأهمية مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، عقدت إدارة التوعية ندوات توعية للمواطنين بقرى بشتامى وزاوية البقلى بمركز الشهداء ضمن أحد المراكز التى يتم تنفيذ المبادرة بها.

وأوضح أن الندوة تناولت التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز الشهداء، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والإستخدام الأمثل وكيفية تفعيل مصطلح التنمية المستدامة للمشروعات المقامة بالقرى

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملات طرق الأبواب بالقرية لتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة واستطلاع رأيهم في خدمات الشركة بالإضافة إلى تعليم السيدات مباديء السباكة الخفيفة.

وأضاف، تم إستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة (125) وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونياً لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات ،كما تم توزيع مطبوعات على الحضور للتأكيد على رسائل التوعية التي تناولتها الندوة.