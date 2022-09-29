مياه القناة: متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على أن مشروعات حياة كريمة بمحافظات القناة على رأس أولويات المرحلة الحالية، والتى تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان، نظرا للأهمية الكبيرة لتلك المبادرة ودورها فى تحسين الخدمات المقدمة المواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى والتوابع.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت وبحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس رفعت إسماعيل والمهندس محمد شطا، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى المدرجة ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية بالقرى المدرجة بمبادرة حياه كريمة بالقنطرة شرق بقرى الأبطال والتقدم والسلام وجلبانة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% لجميع الوصلات المنزلية وذلك لتحقيق الإستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على تنفيذ كافة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية والعمل على تذليل كافة المعوقات أثناء إتمام التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المبادرة.