اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:22 م
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مياه أسيوط: خطة دورية لغسيل الشبكات والخزانات بالتنسيق مع الصحة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:03 م
مياه أسيوط: خطة دورية لغسيل الشبكات والخزانات بالتنسيق مع الصحة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط
كتب أحمد حسن

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تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد خطتها الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب بكافة مناطق محافظة أسيوط بالإضافة إلى غسيل المروقات والخزانات والتى تتم بالتعاون مع الوحدة المحلية، وتحت إشراف وزارة الصحة.  
 
 
وأكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أهمية المتابعة الدورية لخطة التطهير الموجهة لغسيل وتعقيم الخزانات الأرضية والمروقات بالإضافة إلى خطة غسيل شبكات المياه، والتي تأتي جنباً إلى جنب مع خطة تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحي الجاري تنفيذها لتغطية كافة مناطق المحافظة تجنبا لحدوث انسدادات وانفجارات في خطوط الصرف الصحى.
 
 

وزاره الاسكان

مشروعات الاسكان

شركات المياه

شركه مياه اسيوط



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