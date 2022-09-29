من سيد درويش إلى أغانى المهرجانات مناقشة "أغنيات خارج السرب" خلال معرض دمنهور للكتاب

البحيرة - ناصر جودة

شهدت فعاليات معرض دمنهور الخامس للكتاب اليوم الأربعاء ندوة ثقافية مميزه لمناقشة كتاب "أغنيات خارج السرب" آخر أعمال الكاتب الصحفى محمود دوير الباحث فى الشئون الثقافية والفنية.

شارك فى الندوة الثقافية الناقد والمترجم الكبير السيد إمام، والباحث حمدي عبد العزيز، والمؤرخ الفني الدكتور حازم شفيق، وأدار اللقاء الشاعر سعيد عبد المقصود.

وتناولت الندوة مسيرة الغناء المختلف أو غير التقليدي فى مصر بداية من سيد درويش حتى العصر الحالى مرورا بتجارب الشيخ إمام عيسى " و" محمد حمام " و"عدلى فخرى" و"أحمد منيب" وغيرهم من أصحاب التيارات الغنائية المختلفة.

كما تناولت الندوة مناقشة تجارب أشهر الفرق الموسيقية ومراحل تطورها مثل النهار والمصريين والفور إم، وكذلك بعض من جوانب مسيرة الفن الأصيل لنجوم الفن العربى مثل على الحجار ومحمد منير.

وعرجت الندوة الثقافية على أغانى المهرجانات المعاصرة، والتى أعتبرها المشاركون انعكاس لتدنى الذوق الفنى وأنه لا سبيل لمواجه هذا النمط الا بالفن الراقى الذى يرفع من مستوى الوعى ويسمو بالوجدان.

من جانبه الكاتب الصحفى محمود دوير إن كتاب أغانى خارج السرب لا يغوص في التفاصيل الدقيقة لصناعة الموسيقى والغناء بقدر ما يتناول الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مهدت لظهور هذه التجارب المختلفة مضيفا أن هذه التجارب الغنائية شكلت تمردا على السياق الفني فى وقتها وتحملت كل أشكال التهميش حتى أصبحت جزئا لافتا كن مسيرة الفن المصرى عبر تاريخه .

وأوضح دوير إن هذه التجارب الغنائية موضوع الكتاب أدق وصف لها انها خارج المألوف والقائد وأنها خارج سرب النمط التقليدى فى الغناء .