مظاهرات فى المكسيك لتقنين الإجهاض

فاطمة شوقى

خرجت عدة مظاهرات فى المكسيك من أجل المطالبة فى الحق بالاجهاض الآمن من خلال تقنين الإجهاض فى البلاد، ونظمت المظاهرات الجمعيات النسائية بمناسبة اليوم العالمى للعمل من أجل الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانونى.

وأشارت صحيفة "الاكسبانثيون" المكسيكية إلى أن مختلف المدن المكسيكية شهدت مظاهرات مؤيدة للحق فى الصحة للنساء والأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على الحمل،وخرجت مجموعة فتيات مكسيكيات تدعى Miezen، يتلثمن لإخفاء هويتهن، ويقمن بتنوير النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعى بهدف مساعدتهن للخروج من دور الضحية.

وتنتشر عيادات الإجهاض السرية فى المكسيك، وفى الأشهر الأخيرة التى تلت إلغاء حق الإجهاض فى الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت لويزا جارثيا وهى طبيبة اشتهرت بإجراء عمليات الإجهاض للأمريكيات سرا فى المكسيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمريكيات يشكلن حوالى 25% من المريضات اللاتى يخضعن لعمليات الإجهاض فى المكسيك.

وتتقاضى الطبيبة المكسيكية بين 200 و400 دولار، ويتم توفيرها حتى 12 أسبوعا من الحمل، وعادة تتكلف هذه العمليات فى الولايات المتحدة بين 600 و1000 دولار.