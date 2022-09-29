مصرع سيدة صدمها قطار بطما وسقوط مسن أسفل عجلاته بجرجا.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

شهد مركز ومدينة طما شمالى محافظة سوهاج ومركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرع ربة منزل صدمها قطار، ومصرع مسن بالمعاش سقط أسفل عجلات القطار أثناء محاوله استقلاله، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين من قسم شرطة النقل والمواصلات الأول يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء مرور القطار سوهاج - أسيوط بالمزلقان القبلي دائرة المركز أصطدم بأحدي السيدات أثناء عبورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما نتج عنه وفاتها.

وبالفحص تبين أنها تدعي "وردة م ع م" 34 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز وبسؤال شقيقها المدعو "أشرف م ع م" 52 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ويقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى بمركز شرطة جرجا حيث ورود محضر محرر بمعرفة قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا أنه عقب تحرك القطار الروسي الأقصر القاهر ة بمحطة سكة حديد جرجا دائرة القسم حاول أحد الأشخاص استقلال القطار إلا أنه أختل توازنه وسقط أسفله مما نتج عنه وفاته.

بالفحص تبين أنه يدعي "حسين م م ا ا"68 سنة بالعاش ويقيم بندر جرجا دائرة القسم وبسؤال نجل شقيقة المتوفي المدعو "محمد ص م م" 55 سنة عامل ويقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.