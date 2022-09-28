جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، برئاسة عاطف عبد الشافي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران شركة العربية، اشتبه رمضان محمود بادي مأمور الأمن الجمركي وأحمد حسن مأمور مكافحة التهرب الجمركي وأحمد محمد أمين مأمور تفتيش الركاب فى راكب مصرى الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبو الفتوح مدير إدارة الفحص الجمركي تلاحظ وجود أجسام متماثلة ومعتمة.

وبالعرض علي عاطف عبد الشافي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من حِكَم عبد الحافظ مأمور تفتيش الركاب وأمير يسري رئيس قسم تفتيش الركاب بحضور مقدمى الإخبارية لتفتيش حقائبه فتبين وجود 30 عبوة من عقار سينترام centrum و30 عبوة بانادول اكسترا Panadol و 15 علبة أوستيو كير Osteocare و 12 علبة فيروجلوبين و٤ علبة سولبادين Solpadeine بإجمالي 91 عبوة بعدد 6069 قرص و20 عبوة بعدد 200 أمبول من عقار ميثيكوبال Methy cobal مخبأة داخل حقائب الراكب.

وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لسنة 2022.