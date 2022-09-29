مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ 56 مدرسة بسوهاج.. صور

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد 56 مدرسة بقيمة تبلغ 7.2 مليون جنيه.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إلى أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 48 مدرسة منها مدرسة جزيرة شندويل الابتدائية بسوهاج ومدرسة الغريزات الاعدادية بنات بالمراغة ومدرسة محمد عبد المطلب الابتدائية بجهينة ومدرسة بيت علام الثانوية بجرجا ومدرسة مزاتا شرق تعليم أساسى بدار السلام، بالإضافة إلى توصيل خدمة الصرف الصحى لعدد 8 مدارس منها مدرسة جرجا الفنية بنات ومعهد بنجا الابتدائى الازهرى بطهطا ومعهد بندر الابتدائى الأزهرى بالمنشاة والمعهد الدينى الازهرى بالعزبة والعرب بأخميم.