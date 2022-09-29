مدير مصنع يعترف بحيازة 48 طن مخللات مجهولة المصدر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مدير مصنع تم القبض عليه وبحوزته 48 طن مخللات مجهولة المصدر في الجيزة، بحيازة المضبوطات لطرحها للبيع بالأسواق، وتوزيعها بين أصحاب المحلات التجارية، لتحقيق مكاسب وأرباح طائلة.

وعاين رجال مباحث التموين المصنع لبيان كونه مرخصا من عدمه، كما تم معاينة المنتجات الخاصة بالمصنع، وتبين أنها بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدير المصنع، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد وجود كميات من المخللات داخل مصنع مجهولة المصدر، لطرحها للبيع.

تمكن رجال المباحث من القبض على مدير المصنع، وضبط 48 طن "مخللات" معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.