مدير الصحة العالمية:علينا الاستعداد بشكل أفضل لمنع الأوبئة المستقبلية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، انه بينما يتطلع العالم إلى الخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، من الواضح أننا يجب أن نكون مستعدين بشكل أفضل للمستقبل لمواجهة الأوبئة، وهو أمر أبرزته حالات تفشي مرض جدري القرود والإيبولا وشلل الأطفال مؤخرًا.

وأضاف، يتألف الهيكل الصحي العالمي من كيانات وسياسات وأدوات قانونية مهمة تساعد البلدان على تحسين الصحة الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال، يتمثل أحد الجوانب الأساسية لهذه البنية في القدرة على منع الأوبئة وغيرها من تهديدات الأمن الصحي واكتشافها والاستجابة لها، مؤكدا، إن القدرات الوطنية والعالمية يجب أن تكون قوية ومتطورة باستمرار ومناسبة دائمًا للغرض، وناقشوا الجهود الجارية لتحسين البنية الصحية العالمية، ودعم النظم الصحية المرنة، وتعزيز العدالة الصحية.

وأشار إلى إنه يجب أن يتم تطوير أداة جديدة للوباء، وتعزيز اللوائح الصحية الدولية (IHR) ، بما في ذلك من خلال التعديلات المستهدفة، وكذلك توسيع نطاق مراجعة التأهب الصحي الشامل، بما في ذلك التقييم الخارجي المشترك والأدوات الأخرى ذات الصلة، وتحديث العالمية والإقليمية والوطنية للوباء وقدرات مراقبة الصحة الواحدة، كما أنه من الضروري اغتنام الفرص للنهوض بالأمن الصحي والرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية الشاملة للبيانات الصحية العالمية التي يدعمها عدد من برامج الحكومة الأمريكية، من خلال تعزيز تبادل البيانات وتنسيقها بشكل سريع وشفاف، يمكن أن توفر اللوائح الصحية الدولية المعززة وأداة جديدة لمكافحة الجائحة أدوات مهمة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، للوقاية والكشف والاستجابة بسرعة للأحداث الجديدة التي تنطوي على احتمالية حدوث جائحة ومراقبة تدابير مكافحة الأمراض، إن تعزيز الأمن الصحي العالمي ضروري لحماية صحة العالم.

بالإضافة إلى تعزيز التأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها، التزمت الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مجددًا بتعزيز شراكتنا في المجالات الرئيسية للعالم للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والتقدم نحو ربع الوتيرة المطلوبة، سيتطلب التقدم المتسارع وجود أنظمة صحية مرنة قادرة على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، والاستثمار في التنمية الشاملة للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية ومشاركة المجتمع ، وتعزيز السياسات التي تعترف بالروابط بين البيئة والصحة لتحسين نوعية الحياة، يتطلب تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة أيضًا تعزيز التقدم المحرز في معالجة فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز"، والسل وشلل الأطفال والملاريا، والنهوض بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتمكين المجتمعات المهمشة والضعيفة في مجال الصحة العالمية، علاوة على ذلك، ناقشت قيادة الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التقدم المحرز في إصلاح الميزانية والحوكمة بالإضافة إلى عمل منظمة الصحة العالمية لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي والتصدي لهما.

وقالت المنظمة، إدراكًا أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به معًا لتحسين وتعزيز الصحة العامة العالمية، قررت الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تكليف الخبراء التقنيين بمزيد من التطوير لتعاونهم في عام 2023، بما في ذلك خطة عمل مشتركة مع التركيز على الأنشطة الداعمة لهذه الأهداف المشتركة.