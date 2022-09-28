اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. أبرزها الملابس الملوثة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:00 ص
الصحة تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. أبرزها الملابس الملوثة وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس جدرى القرود ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسى من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدى أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسى للمصاب.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار : حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات بسبب الفيروس فى الولايات المتحدة أو أوروبا، حتى مع ارتفاع عدد الحالات.
 
واستكمل حسام عبد الغفار: عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية.

الصحة

الطفح الجلدى

حويصلات باليد

الملابس الملوثة



الموضوعات المتعلقة

نائب وزير الصحة لشؤون السكان: معدلات الإنجاب 28 طفلا لكل 10 سيدات وفق إحصائيات 2021

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:58 ص

وزير الصحة: ندرس اعتماد وثيقة للتبرع ونقل الأعضاء بعد الوفاة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:37 م

وزير الصحة: 62 مليون مواطن مؤمن عليهم صحيا ولهم حقوق التوجه لعيادات التأمين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:37 م

وزير الصحة: فتح العيادات فى المستشفيات بالفترة المسائية بأسعار اقتصادية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:29 م

وزير الصحة: لأول مرة اعتماد زراعة الرئة في مصر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة