محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء ذكية اعتبارا من 15 أكتوبر

كتب محمد شعلان

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ تشهد إجراءات أمنية كبيرة وسيتم التجهيز لها لتأمين فعاليات مؤتمر قمة المناخ العالمية، موضحا أن هناك لجانا ستبدأ تحضر لشرم الشيخ وتعقد مؤتمرات تمهيدية للقمة العالمية.

وأضاف اللواء خالد فودة، فى لقاء بكاميرا برنامج "خبر اليوم"، على قناة أون، أن مدينة شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء ذكية اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل، مؤكدا اهتمامهم بوسائل المواصلات في شرم الشيخ وتوعية السائقين لأنهم واجهة المدينة في التعامل مع السياح.

وتابع: "نجرى حملات توعية للسائقين في شرم الشيخ، وسأجلس معهم في أكتوبر حتى يظهروا بشكل يليق بما يحدث في شرم الشيخ، وسائق التاكسي لازم يكون واجهة السياحة ونهتم به ونضع كاميرات لتحقيق الأمان ولمواجهة ضعاف النفوس".