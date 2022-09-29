محافظ بورسعيد يتابع المعدلات الإنشائية داخل المدرسة اليابانية ببورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سير ومعدلات الأعمال الإنشائية داخل المدرسة اليابانية بمدينة بورفؤاد، جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وأحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

واستعرض محافظ بورسعيد نسب الأعمال التى شهدتها المدرسة حتى الآن، والتى تعد إضافة جديدة ضمن تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير منظومة التربية والتعليم في جميع محافظات مصر.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع فى معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بالمدرسة، حيث من المقرر أن تنضم المدرسة للمنظومة التعليمية ببورسعيد خلال العام الدراسي القادم، وتقام على مساحة 10 آلاف متر مؤكدا أن المدرسة اليابانية ستساهم فى دعم خطة تطوير العملية التعليمية ببورسعيد.