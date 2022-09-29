محافظ المنيا يوجه بإعداد قاعدة بيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية

المنيا – حسن عبد الغفار

اختتمت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برئاسة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمالها عقب الانتهاء من مراجعة المشروعات المقدمة لاختيار أفضل 6 مشروعات سيتم تصعيدها إلى اللجنة الوطنية للمبادرة لتمثل محافظة المنيا.



جاء ذلك بحضور، رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار ومنسق المبادرة بالمحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية من وزارات التخطيط والاتصالات والبيئة والتضامن والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني.



أكد المحافظ، على أهمية فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" COP 27" فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



أشاد المحافظ، بالعمل الإيجابى للجنة منذ بدء أعمالها فى 25 سبتمبر الجارى، مؤكدًا على أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمى، بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.



ووجه المحافظ، بضرورة إعداد قاعدة بيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية لتوفير الفرص الاستثمارية، تماشيًا مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى انه تم استيفاء كافة الشروط والمعايير وبما يضمن تصعيد المشروعات للمنافسة على مستوى الجمهورية.



هذا وتضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).