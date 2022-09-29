اليوم السابع
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محافظ المنيا يتابع أعمال الصيانة بالمدارس استعدادا للعام الجديد

الخميس، 29 سبتمبر 2022 04:29 م
محافظ المنيا يتابع أعمال الصيانة بالمدارس استعدادا للعام الجديد جانب من الجولة
المنيا – حسن عبد الغفار

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أجرى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الصيانة والترميم بعدد من المدراس، ضمن استعدادات المحافظة، لاستقبال العام الدراسي المقبل 2022-2023، والذي سيبدأ السبت المقبل.

رافق المحافظ حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، المهندس أحمد النوبى مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

تفقد المحافظ الفصول ودورات المياه وملاعب وغرف المعامل والحاسب الآلى، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الصيانة ، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار تنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة بمحيط المدارس، ورفع المخلفات بصفة دورية ومستمرة، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات وخلق سيولة مرورية.

وأكد المحافظ أنه تم خلال العديد من الاجتماعات التنسيقية مع مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية، التوجيه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة عناصر العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي.

ووجه المحافظ بتسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية دون الالتزام بسداد المصروفات الدراسية، بدءا من أول يوم دراسي للطلاب بجميع المراكز، مؤكدا أهمية انضباط ‏العملية التعليمية من أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وأعلن محافظ المنيا، خلال المجلس التنفيذي دخول 81 مدرسة الخدمة العام الدراسي المقبل، بإجمالي 1069 فصلاً دراسيا بنطاق جميع مراكز المحافظة، مما سيساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق، وتضم تلك المدارس، 50 مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و31 مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

 


مديرية التربية والتعليم

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وزارة التربية والتعليم

اخبار المنيا

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