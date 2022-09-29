محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بالمنزلة بتكلفة 15 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددا من المدارس بمركز المنزلة بتكلفة 15 مليون جنيه، بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية والمحاسب السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة.

وافتتح مختار مدرسة ابن تميم الابتدائية بمدينة المنزلة على مساحة 600 متر مربع ومكونة من 6 فصول تعليمية بتكلفة 4.5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة.

كما افتتح المحافظ مدرسة جابر يونس بعزبة الفتح على مساحة 2,100 متر مربع ومكونة من 22 فصلا بتكلفة 10.5 مليون جنيه.

وأشار مختار إلى أن تطوير العملية التعليمية من أولى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى وما يحدث فى عهده من إنشاء للمدارس إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية.

وأكد المحافظ أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو تقديم خدمة تعليمية متميزة لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

وثمن مختار دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورئيس مركز المنزلة بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الانشطه الرياضيه عليها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية .