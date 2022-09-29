محافظ الدقهلية يتابع أعمال أكبر حملة نظافة لنهر النيل.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، أعمال حملة نظافة نهر النيل والتى تنفذها مؤسسة شباب بتحب مصر تعظيمًا للجهود التى تبذلها الدولة لحماية نهر النيل، بحضور المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالدقهلية.

وأشار”المحافظ”إلى أن هذه الحملة تعد أكبر حملة نظافة بطول نهر النيل وأنه سيتم تسجيلها فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية نظرًا لأهمية الحفاظ على مياه الأنهار والبحيرات حفاظًا على البيئة وعلى صحة المواطنين.

وقال”مختار”نهر النيل هو شريان الحياة للمصرين على مر العصور ويجب علينا جميعا تضافر الجهود من أجل الحفاظ عليه من الملوثات البيئية التى تؤدى إلى تلوث المياه وبالتالى تسبب الأمراض للمواطنين، وعدم إلقاء أى مخلفات فى مجرى النيل.

وفى ذات السياق أكد”المحافظ”على أن الدقهلية كان لها السبق فى التعامل مع القضايا البيئية التى تؤثر فى التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية حيث تم إنشاء المدفن الصحى بقلابشو باحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أى انبعاثات بالإضافة إلى نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة.

كما أشار”مختار”إلى أنه لدينا طفره غير مسبوقة فى مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية حيث تم إنشاء مصنع سندوب ومصنع المنزلة باحدث المعدات ذات تكنولوجيا المانى هولندى وتعد المصانع الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط.

كما أكد”المحافظ”على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية لوضع آليات للحد من الملوثات التى تؤثر على المناخ ولن يحدث هذا بدون تعاون وتحمل الجميع المسئولية للحفاظ على هذا الكوكب من الخطر المحقق.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض حتى أصبح خطر حقيقى يهدد العالم أجمع، ومن هذا المنطلق قرر استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ”، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.







جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



حملة تنظيف النيل (1)



حملة تنظيف النيل (2)



حملة تنظيف النيل (3)



حملة تنظيف النيل بالدقهلية (1)



حملة تنظيف النيل بالدقهلية (2)











