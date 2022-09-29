محافظ الجيزة يتفقد أعمال المرحلة الثالثة لمشروع تغطية ترعة المريوطية

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال تغطية القطاع الجديد بمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الملك فيصل وحتي منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لتطوير وإعادة تأهيل المجارى المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية ما تعد نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل الحركة المرورية.

وتواصل محافظة الجيزة خطواتها بالتعاون مع وزارة الرى، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية، بطول 3 كم تقريبا، بداية من تقاطع شارع الهرم مع المريوطية باتجاه شارع فيصل حتى شارع الدكتور لاشين ثم استكمال التطوير باتجاه الطريق الدائرى، لإنشاء ممشى حضارى وموقف سيرفيس نموذجى يتبع أحدث النظم الحديثة للقضاء على التكدس المرورى بالمنطقة، وأكشاك ومطاعم توفر العديد من فرص العمل للشباب وترتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أسوة بما تم تنفيذه بممشى المريوطية السياحى بالهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق، حيث شهد المشروع حتى الآن إنشاء ممشى سياحى ومجمع مواقف للسيارات و22 كشك ومطعم حضارى.

وتشمل أعمال التطوير بالمرحلة الثالثة للمشروع، تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والهرم بطول 500 م2، وإنشاء مجمع مواقف حضارى فى المنطقة الرابطة بين شارع الملك فيصل ومنطقة الشيشينى والطريق الدائرى، وتدبيش باقى الترعة وإنشاء ممشى حضارى ومقاعد لجلوس المارة، وأماكن لانتظار السيارات، وتخصيص أماكن لوضع أكشاك حضارية بأنشطة مطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى، وتغطية جزء من الترعة بداية من تقاطعها مع شارع فيصل باتجاه الطريق الدائرى يخصص كموقف حضارى بديلا للموقف العشوائى، وتطوير باقى المسافة بداية من من تقاطع ترعة المريوطية مع شارع الملك فيصل حتى اتجاه الطريق الدائرى بطول 2.5.