محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال مديرية الطرق والنقل بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أعمال مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، على مدار اليوم الخميس، والتي تم إسنادها للمديرية لتنفيذها بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية إلى أن الأعمال تضمنت أعمال إعادة الشيء لأصله لمواقع مختلفة بشوارع مدينة الإسماعيلية، نظرًا لبعض أعمال توصيل المرافق التي تمت مؤخرًا.

وذلك بجانب أعمال التكسيات لطريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي بجوار مجلس مدينة فايد ومستشفي فايد العام، ضمن خطة تطوير منطقة المصالح الحكومية بمدينة فايد.

بالإضافة لأعمال رصف و فرد طبقة الأسفلت بطريق المعاهدة بالقنطرة غرب، والذي يعد من أهم المحاور المرورية بالمدينة.

كما شملت الأعمال إنشاء كوبري الخباز على بر أيسر ترعة السويس بقرية الضبعية بمركز و مدينة الإسماعيلية، في إطار توجيهات محافظ الإسماعيلية بإنشاء 13 كوبري مشاة بديلًا للصالات على ترعتي السويس والمنايف؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم أثناء حركتهم بين ضفتي الترعة.



أعمال مديرية طرق الإسماعيلية



جانب من أعمال مديرية طرق الإسماعيلية