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مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر يعقد اجتماعه الدورى. اعرف القرارات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:05 م
مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر يعقد اجتماعه الدورى. اعرف القرارات مجلس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر جلسته رقم (17)، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود النوبي مدير المركز، وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الإدارة، حيث وافق المجلس على بعض القرارات التي تيسر العمل بالمركز، وتيسر على المتدربين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والراغبين في التدريب من المجتمع المدني للإفادة بأكبر قدر ممكن من نشاطات المركز ودوراته التدريبية.

 

كما شهدت الجلسة استعراض مقترح عمل بروشور للمركز يوضح أهدافه ورؤيته ورسالته ومهامه وبيانات التواصل، حيث إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، أحد المراكز الأكاديمية التي تقدم دورات بمجالات متعددة  لإكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، وذلك بهدف تبادل المعرفة و حجز مقعد لباحثي جامعة الأقصر في المجتمع العلمي الدولي.

 

وفى نفس السياق عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، ووكلاء الكليات أعضاء المجلس، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم الشكر والتقدير للوكـلاء، وهم الدكتور محمود النوبي آدم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مايكل مجدى زكى وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور محمود مصطفى علام حامد وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتورة شيماء عبد الستار وكيل كلية الآثار، على ما قدموه وبذلوه من مجهودات خلال فترة توليهم وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متمنياً لهم دوام الرقى والتقدم.

 

ووافق المجلس على مقترح الدكتور وليد عبدالله، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم أسبوع لتجميل كلية الفنون الجميلة بالكلية وتنمية الجانب الفنى والاجتماعى لدى الطلاب، على أن يعمم على جميع الكليات بإقامة معسكر تجميل وتنسيق لتنمية الجانب الفني والمشاركة المجتمعية للطلاب، وشدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على تكثيف الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تهدف للتوعية بالتغيرات المناخية في إطار حرص الجامعة في القيام بدورها التنويري، ودعم الدولة في خطتها الطموحة نحو نشر الوعي البيئي، وتزامنًا مع استضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) ممثلا عن القارة الإفريقية.


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