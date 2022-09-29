اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ليس غنيا كما يدعى أو فقيرا كما يقول خصومه.. فوربس تكشف صافى ثروة ترامب

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:02 م
ليس غنيا كما يدعى أو فقيرا كما يقول خصومه.. فوربس تكشف صافى ثروة ترامب دونالد ترامب
كتبت: ريم عيد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بـ 3.2 مليار دولار، وقالت إنه ليس ثريا قدر ما يدعى، لكنه ليس فقيرا أيضا بقدر ما يقول خصومه.
 
وذكرت المجلة أنه وفقا لأحدث إحصاء قامته به فى سبتمبر 2022، فإن صافى ثروة ترامب الحقيقية كان 3.2 مليار دولار، وقدرت المجلة تفصيل لثروة الرئيس السابق، وقالت فوربس إن عقارات نيويورك سيتى تمثل 880 مليون دولار، والعقارات الأخرى خارج المدينة تمثل 290 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة ملاعب ونوادى الجولف 740 مليون دولار، وشركة السوشيال ميديا 790 مليون دولار، والأموال النقدية والأصول الشخصية 550 مليون دولار.
 
وكانت فوربس قد ذكرت فى تقرير لها فى أبريل الماضى أن صافى ثروة ترامب زادت 600 مليون دولار منذ أن ترك منصبه، مما رفع صافي ثروته من 2.4 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار. وعزت المجلة تلك الزيادة إلى منصته لوسائل التواصل الاجتماعى تروث سوشيال، حيث أن ترامب يمتلك ما لا يقل عن 50 في المائة من أسهم الشركة.
 
وفى مارس 2021، أفاد مؤشر بلومبرج للثروات بتراجع ثروة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقيمة 700 مليون دولار، خلال فترته الرئاسية، لتصبح حاليا 2.3 مليار دولار.
 
وتضررت منشآت ترامب الفندقية الفاخرة، ومنتجعاته السياحية بانتشار وباء فيروس كورونا، إذ فقدت نسبة كبيرة من إيراداتها، ومن قيمتها المالية أيضا. وتعرض أسطول طائراته وملاعب الجولف التي يملكها إلى الانتكاسة نفسها.

ترامب

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى السابق

ثروة ترامب



الموضوعات المتعلقة

لجنة 6 يناير تقترب من إسدال الستار على تحقيقات اقتحام الكونجرس الأمريكى.. اليوم قد يشهد آخر جلساتها العلنية بعد أشهر من العمل الكثيف.. نيويورك تايمز: المشرعون يواجهون قرارات حاسمة أبرزها يتعلق باستدعاء ترامب

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:30 ص

"ترامب وديسانتس" صديقا الأمس خصمان محتملان فى سباق البيت الأبيض.. واشنطن بوست: لم يتحدثا منذ بداية الصيف وحاكم فوريدا لم يطلب تأييد دونالد فى مساعيه لإعادة انتخابه.. والرئيس السابق يتفوق فى استطلاعات الرأى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:00 ص

ترامب وحاكم فلوريدا.. صديقا الأمس خصمان محتملان فى سباق البيت الأبيض

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:42 م

الضغوط تزداد على ترامب.. نيويورك تايمز: محامو الرئيس السابق يعملون على عرقلة شهادة مساعديه فى تحقيقات 6 يناير.. "الامتياز الرئاسى" و"العلاقة بين المحامى وموكله" سلاحهم.. واستمرار التحقيق فى وثائق "مارالاجو"

السبت، 24 سبتمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة