لو بتعانى من السمنة .. مفعول سحرى لـ 6 أعشاب تساعد فى إنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

تشمل المخاطر الصحية طويلة المدى المرتبطة بزيادة وزن الجسم أمراض القلب والسكري ومشاكل الكلى وغيرها، يمكن أن يكون لاكتساب الوزن آثار سلبية على الصحة العقلية للإنسان ، في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب الحزن والقلق، السمنة هي نتيجة لأنماط الأكل غير الصحية ، والشراهة في وقت متأخر من الليل، ولحل هذه المشكلة ركزت الأيورفيدا " الطب البديل "على زيادة معدل التمثيل الغذائى ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، تساعد العديد من توابل وأعشاب الايورفيدا في إنقاص الوزن، وإليك الأعشاب المفيدة التي ثبت أنها تساعد في فقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أعشاب الايورفيدا التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن:



الزنجبيل



الزنجبيل عنصر حاسم يستخدم في تحضير كل وجبة، إنه يحارب الجذور الحرة وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تقلل الالتهاب ، قد يشجع استخدامه على ممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر ، مما يساعد في فقدان الوزن الإضافي ،علاوة على ذلك ، فإنه يخفض مستويات السكر في الدم يساعد استهلاك ماء الزنجبيل المنتظم بشكل فعال في إنقاص الوزن.

القرفة



تساعد هذه العشبة في إنقاص الوزن عن طريق رفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم، يجب أن يؤخذ في شكل مسحوق ويجمع مع الشاي والوجبات الأخرى للحصول على أفضل النتائج، هذا الماء يغسل خلايا الجسم الدهنية ويساعد في تكسيرها، يزيد الاستخدام المنتظم من معدل الأيض ويساعد في حرق الدهون بكفاءة أكبر.

الحلبة



الحلبة المعروفة باسم ميثي هي عشب معروف لفقدان الوزن ، ويساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، ويعزز الشبع بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد على الهضم ويزيد من معدل التمثيل الغذائي ثبت أن العنصر النشط في الحلبة ، galactomannan ، يجعل الفوائد ممكنة لفقدان الوزن ، ينصح الأطباء ببدء اليوم بكوب من الماء المنقوع ببذور الحلبة.

الثوم



زيادة المناعة والصحة العامة هما فائدتان للثوم، يحتوي الثوم على عنصر الأليسين الذي يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ، والتمثيل الغذائي ، والقضايا المتعلقة بالقلب، يمنع التمثيل الغذائي الأسرع تراكم الدهون ، مما قد يعزز فقدان الوزن ويمنع الجوع، ما عليك سوى فص واحد في اليوم.

الحبهان

كثيرا ما تستخدم هذه التوابل في المطبخ ،فهو لا يحسن الطعم فحسب ، بل له أيضًا مزايا صحية إضافية، لديه صفات حرارية تساعد على تقليل دهون الجسم والبطن عن طريق رفع الحرارة الداخلية وإذابة دهون الجسم.

الكمون

تشتهر بذور الكمون بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة بكثرة في البذور تعزز المناعة وتساعد على الهضم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يعزز ذلك حرق الدهون في الجسم ويساعدك على إنقاص الوزن.