لنمو شعر صحى ..7 أطعمة غنية بفيتامين ب يجب تناولها يوميًا

كتبت ميرفت رشاد

هل تنظر إلى صور المشاهير والموديلات وتتمنى أن يكون لديك نفس الشعر الرائع مثل شعرهم؟ قد يكون هذا حلمًا للكثيرين منا ولكن يمكن تحويله إلى حقيقة، بينما لا يمكنك فعل الكثير بشأن الجينات والهرمونات التي تلعب دورًا كبيرًا وراء صحة شعرك ، يمكنك بالتأكيد عكس الظروف مثل تساقط الشعر وتخفيفه من خلال نظامك الغذائي، هناك حوالي 13 عنصرًا غذائيًا ضروريًا لصحة الجسم والبشرة والشعر، إلى جانب مجموعة الفيتامينات والمعادن ، يجب التركيز على فيتامينات ب، هناك علاقة قوية بين فيتامينات ب المركب وصحة الشعر ، ويتفق خبراء الصحة على ذلك، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

ما هي فيتامينات ب؟



تعتبر فيتامينات ب من العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الماء ؛ هذا يعني أن الجسم يفشل في تخزينها تعمل هذه الفئة من الفيتامينات على تعزيز امتصاص البروتينات وتنشيط خلايا الشعر، يوجد ما مجموعه ثمانية فيتامينات ب - يُعرف البيوتين (B7) ، وحمض الفوليك (B9) وفيتامين B12 عمومًا كمغذيات مهمة لصحة الشعر.

كيفية تضمين فيتامينات ب في النظام الغذائي لنمو الشعر:



1. منتجات الحليب:



الحليب والمنتجات القائمة على الحليب مثل اللبن الرائب والجبن غنية أيضًا بالبيوتين ، المعروف باسم إكسير الصحة للشعر، حاول تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي بشكل يومي.

الخضروات الورقية :



السبانخ والكزبرة جميع أنواع الخضار الورقية الخضراء تعج بحمض الفوليك ، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على قوة الشعر، هذه ليست الخضر الوحيدة المتاحة للاستهلاك ، فهناك مجموعة كاملة من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها.

البيض:



نعلم جميعًا مدى أهمية الدور الذي يلعبه البيض في تعزيز صحة الشعر، يحتوي الطعام على فيتامين ب 5 (حمض البانتوثينيك) الذي يوفر الطاقة لخلايا الشعر، البيض غني أيضًا بفيتامين ب 12 (كوبالامين) الذي يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء ، والتي بدورها توفر الأكسجين لجذور الشعر.

السمك :



تشتهر الأسماك بمحتواها العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، ولكن هذا الطعام غني أيضًا بفيتامين ب 3 وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 - وكلها تعمل جنبًا إلى جنب لدعم صحة الشعر.

المكسرات والبذور:



تعج المكسرات والبذور بفيتامين ب 1 (الثيامين) ، الذي يحفز عمل الجهاز العصبي ويحول العناصر الغذائية من الأطعمة إلى طاقة، تساعد هذه الطاقة في تجديد خلايا الشعر.

الأفوكادو:



توفر هذه الفاكهة الكريمية فيتامين ب 2 (ريبوفلافين) وفيتامين ب 3 (النياسين) الذي يساعد على نمو الشعر لفترة أطول وأقوى.

الحبوب الكاملة:



تحتوي الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والشعير والذرة والدخن على مجموعة كاملة من فيتامينات ب ، بما في ذلك فيتامين ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 5 وأكثر، احرصي على تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي للحصول على رأس مليء بالشعر الجميل.