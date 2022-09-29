كيف يساعد شرب الماء فى التخلص من الصداع؟

كتبت فاطمة ياسر

نشرت وكالة نوفوستي، تقريرا يفيد أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع يمكنهم علاج هذا الأمر بدون تناول أي علاجات .

وحول ذلك أعلن طبيب الأعصاب الدكتور بافل خوروشيف، أنه يمكن التخلص من الصداع بمساعدة الماء، ويشير الأخصائي، إلى أن الصداع قد يشير إلى مرض خطير، و لذلك من الأفضل عند الشعور بالصداع استشارة طبيب أخصائي لتشخيص السبب ومعرفته.

وأوضح الأخصائي، أنه وصف العلاج المناسب لمشاكل الصداع، ولكن في أحيان كثيرة لا يشير ألم الرأس إلى مرض ما، بل يشير إلى نقص الماء في الجسم، وهذا الأمر يوضح كيف نتعامل مع الصداع.

فعند شعور الشخص بصداع حاد، عليه تذكر كمية الماء التي شربها في نفس اليوم، فإنها قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع نتيحة الإصابة بالجفاف، ولذا عليك تناول كوبين كبار من الماء، لزيادة تشبع الدم بالأكسجين الذي يساهم في تقليل الشعور بالصداع.

أوضح الأخصائي، أنه بعد تناولك للماء عليك الانتظار لمدة لا تقل عن 40-60 دقيقة، وستلاحظ الفرق والعلاج علي الفور، وينصح الطبيب بعدم تناول الدواء من دون وصفة طبية.