احذر.. نوعية الهواء الرديئة في المنزل قد تسبب الصداع والبرد والسعال

كتبت إيناس البنا

الصداع وحكة الجلد وانسداد أو سيلان الأنف قد لا تكون مجرد أعراض نزلة برد، وقد يكون ذلك بسبب رداءة جودة الأماكن المغلقة في منزلك.

وجدت الأبحاث التي أجريت بين النساء والأطفال وفقا لموقع " healthsite"، أن جودة الأماكن المغلقة سيئة تؤدي إلى أكثر من 10 أمراض، بما فيها السعال والصفير وجفاف الحلق وضيق في التنفس وحكة في العيون وأكثر من ذلك.

تم إجراء البحث من قبل فريق بقيادة ألفريد لورانس كلية الكيمياء في كلية إيزابيلا ثوبورن بجامعة لكناو بالهند، لتقييم المخاطر الصحية بين النساء والأطفال على وجه التحديد بسبب الهواء الداخلي التلوث.

تم عرض نتائج البحث مؤخرًا في مؤتمر دولي في الكلية الجامعية في ستوكهولم، السويد، وجدت أن الصداع هو أكثر الأعراض شيوعًا كما ذكرت 60 % من النساء ، بينما كان انسداد الأنف عند الأطفال كما ورد بنسبة 62 ، كان من بين المشاركين 560 امرأة من ثلاثة من البيئات الدقيقة.

في حين كانت 434 امرأة (77.5 %) من المناطق السكنية المخطط لها ، و 107 (19.1 %) كانت من الحزام الصناعي للمدينة ، في حين كانت 19 (3.4 %) من الحزام التجاري للمدينة.

تم إجراء الدراسة باستخدام جهاز أخذ عينات هواء محمول في الوقت الفعلي تم وضعه في منطقة المعيشة لدراسة نمط التباين وتم وضعه على بعد مترين على الأقل من أبواب وجدران الغرفة.

ووجدت أن تركيز الملوثات الجسيمية 2.5 في الداخل أعلى بست مرات تقريبًا من معايير منظمة الصحة العالمية.

قالت الدراسة أيضا أن 51.1 % من النساء غير مدركات عن وعي لتلوث الهواء المنزلي، ووجدت الدراسة أن ترسب الجزيئات في النساء كان الأعلى في منطقة الرأس (61.1 %) تليها منطقة الرئة (21.1 %) والقصبة الهوائية (17.3 %).

ومن بين 408 أطفال شاركوا في الدراسة، اشتكى 62 % من انسداد الأنف، يليه جفاف والتهاب في الحلق، وأبلغ عنه 30.6 % من الأطفال.

ووجدت الدراسة أنه في معظم الحالات، كانت هذه الأعراض أكثر انتشارًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، تليها فبراير وأبريل.

ووجدت الدراسة أن الجودة السيئة للأماكن المغلقة تجعل الأطفال أيضًا في خطر متزايد من نقص الانتباه وفرط النشاط.