ضبط 5 أطنان حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك و380 كيلو لحوم فاسدة بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية تحت إشراف المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين حملة تموينية برئاستة بناءا علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وعضوية جمال هنيدى مدير الإدارة وياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ، حيث تمكنت الحملة من ضبط 5 أطنان حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويعاد تدويرها لإنتاج حلوى جديدة داخل مصنع تحت السلم بطنطا.

كانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية بقيام صاحب مصنع تحت بير السلم باعادة تدوير حلوى المولد بقصد تحقيق مكاسب طائلة برغم علمك بعدم صلاحيتها، وتم علي الفور تشكيل حملة مكبرة من مديرية التموين قادها وكيل وزارة التموين ومفتشى الإدارة أسفرت عن ضبط 5 أطنان حلويات يعاد تدويرها لطرحها بالأسواق بمناسبة المولد النبوى، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على جميع انواع اللحوم والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي بادارة تموين كفر الزيات بالاشتراك مع الطب البيطري بكفر الزيات للمرور المفاجئ.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤل عن ثلاجة لحوم مجمدة بقرية أبيار لحيازتة بغرض البيع لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية طبقا لتقرير فحص الطب البيطري، وكذا طبقا لبيانات تاريخ الإنتاج المدونة على الكراتين حيث تم ضبط 380 ثلاث مائة وثمانون كيلو جرام لحوم مجمدة معباءة داخل 24 كرتونة، وتم ضبط هذة الكمية والتحفظ عليها على ذمة المحضر لحين تصرف النيابة العامة.