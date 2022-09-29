ضبط 35 طن أرز داخل مضربين بكفر الشيخ قبل بيعها فى السوق السوداء

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن حملة مديرية التموين تمكنت من تحرير محضرين لاثنين من مالكي مضارب الأرز بمركز دسوق، وذلك لحيازة الأول 20 طن أرز شعير، والثاني لحيازته 15 طن أرز شعير، بدون موافقة على التخزين بغرض إعادة البيع في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15643 والمحضر رقم 15344 جنح مركز دسوق، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك بناء على تعليمات المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بمتابعة تطبيق قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بوجوب توريد الأرز الشعير للعام الحالي، فقد تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين مركز دسوق تحت إشراف السعيد أبو زيد مدير الإدارة وبالاشتراك مع مباحث التموين بكفر الشيخ والإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.