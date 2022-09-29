ضبط سكر وزيت تموينى ودقيق مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجارى وجشع التجار.

تشكلت حملة تموينية مكبرة ضمت مفتشي التموين أسفرت عن ضبط 750 كجم سكر تموينى وضبط 475 زجاجة زيت تموينى قبل بيعهم فى السوق السوداء وضبط 1.150 طن دقيق مدعم قبل بيعهم السوق السوداء.

كما تم ضبط 4360 رغيف مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه فى السوق السوداء بـ2 جنيه.