صعود قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "مواد البناء" والتجارة"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.7%، وقفزت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والورق بنسبة 0.5%، وزاد قطاعي الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 1.1%، 0.6%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.087 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 556.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.04%، والعرب على 18.08%، واستحوذت المؤسسات على 46.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العرب والأجانب للبيع بقيمة 70.8 مليون جنيه، 33.7 مليون جنيه، 345.8 مليون جنيه، 186 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 630.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3188 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 3554 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1214 نقطة.