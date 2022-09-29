اليوم السابع
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شاهد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالواحات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 04:37 م
شاهد.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالواحات إزالة التعديات
كتبت – مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها شنت محافظة الجيزة، فيديو لجهود مركز الواحات فى إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بالقرى، وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأظهر الفيديو، أعمال حملة مكبرة شنها مركز الواحات لإزالة مبان ومنشآت مخالفة متعدية على أراضى الدولة بقرى الواحات، أسفرت عن إزالة 686 فدانا زراعيا و9 آلاف م٢ مبان مخالفة، وذلك بمتابعة الدطتور صبرى شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

ونجحت محافظة الجيزة فى إزالة 260 حالة تعد على أملاك الدولة، منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، والتى بدأت من يوم 9 سبتمبر الحالى وتستمر حتى 29 من نفس الشهر؛ لردع المخالفين وفرض هيبة الدولة.

وتصدر مركز ومدينة البدرشين قائمة المراكز الأكثر حملات إزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 بالمحافظة، حيث تمكن المركز حتى الآن من إزالة 147 حالة تعد بإجمالى 5697م، وذلك بمتابعة محمود شنب رئيس المركز.


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إزالة التعديات

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الجيزة



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