ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن أول طائرة كهربائية بالكامل في العالم أنهت أول تجربة طيران لها، حيث حلقت الطائرة عديمة الانبعاثات لمدة 8 دقائق على ارتفاع 3500 قدم، وأوضحت (سي.إن.إن.) أن الطائرة من الممكن أن تستخدم في السفر الإقليمي برحلات تتراوح ما بين 150 ميلاً إلى 250 ميلاً.
سى ان ان
وقالت الشركة المنتجة إن التكنولوجيا في البطارية تسمح بالتحليق لمدة ساعة أو ما يقارب 440 ميلا بحريّا بعد شحنها لمدة 30 دقيقة فقط، كما تأمل الشركة بتسليم الطائرات إلى الزبائن بحلول عام 2027.
أول طائرة كهربائية بالكامل فى العالم
وتعمل شركات ضخمة مثل "بوينج" و "أيرباص" - أيضاً - على صناعة طائرات صديقة للبيئة للمستقبل.
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