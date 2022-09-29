

سى ان ان

وقالت الشركة المنتجة إن التكنولوجيا في البطارية تسمح بالتحليق لمدة ساعة أو ما يقارب 440 ميلا بحريّا بعد شحنها لمدة 30 دقيقة فقط، كما تأمل الشركة بتسليم الطائرات إلى الزبائن بحلول عام 2027.

أول طائرة كهربائية بالكامل فى العالم

وتعمل شركات ضخمة مثل "بوينج" و "أيرباص" - أيضاً - على صناعة طائرات صديقة للبيئة للمستقبل.