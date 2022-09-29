سكرتيرة محافظة أسوان تشهد اللقاءات التنسيقية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور فعاليات اللقاءات التنسيقية التشاورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان اليوم الخميس.

شهد اللقاء، سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومقرر لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضاً جمال بركات أمين اللجنة، وفاتن فؤاد باحثة بلجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، بجانب المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وكذا المعنيين بالمجتمع المحلى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتقام على مدار يومين.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، أهمية هذه اللقاءات التشاورية الهادفة لعرض محاور الخطة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومناقشة أطر التعاون والإستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بما يجسد الدور المتميز والرائد الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على حقوق المواطنين، وتوفير العيش الآمن والحياة الكريمة لهم، تواكباً مع الجهود الملموسة التى تنفذها المبادرة الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأوضح أن عقد هذه اللقاءات التشاورية لممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مع كل الكيانات الحكومية والمجتمعية داخل محافظة أسوان يؤكد الدور المحورى الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف رفع الوعى لدى المواطنين ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ووضع خطط الحماية والرؤية المستقبلية لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل، خاصة فى ظل المهام العديدة التى يقوم بها المجلس للارتقاء بحياة المواطنين، والسعى المتواصل للنهوض بجودة الحياة وتحسينها بالشكل المطلوب.

وأشاد أشرف عطية بهذه الجهود الرائدة والمتميزة، والتى نكن لها كل الاحترام والتقدير للمجلس القومى لحقوق الإنسان لدوره الوطنى فى ترسيخ مبادئ التلاحم والتكاتف بين مختلف الجهات لإعلاء روح العمل التطوعى الهادف لتحقيق الصالح العام، وهو ما ساهم بدوره فى إطلاق حملة قومية موسعة بجميع المحافظات لنشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل نموذجى وراقى ، ليكون ذلك هو الشعار الذى تقوم كافة مؤسسات الدولة المصرية بتطبيقه فى الجمهورية الجديدة لتتحقق فيها الآمال والطموحات بمستقبل مشرق ملئ بكل الخير والنماء.