اليوم السابع
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سقوط أبناء الكتعة.. ضبط شخص يتسول بالأطفال فى القاهرة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:49 ص
سقوط أبناء الكتعة.. ضبط شخص يتسول بالأطفال فى القاهرة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) باستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة ذلك النشاط.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (سلاح أبيض) وبصحبته عدد (3) أطفال، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للسلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهاً عنهم .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

تسول

التسول

الداخلية



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